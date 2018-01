Wir haben uns vor und nach der Bundestagswahl einen Koalitionsvertrag der Investitionen gewünscht. Denn dieses Ziel hat sich klar aus einer Befragung unserer Mitgliedsunternehmen ergeben. Daran gemessen müssen wir nüchtern feststellen: Diese Sondierungsergebnisse lösen auf keinen Fall die Investitionen aus, die Deutschlands Wirtschaft eine gute Zukunft sichern. Das ist mehr als ein Wermutstropfen. Denn nur wenn wir auf allen Ebenen mehr investieren, können wir uns auch morgen im weltweiten Wettbewerb behaupten und Wohlstand sichern.

Aus Sicht der Arbeitgeber kommentiertEric Schweitzer. Der 52-Jährige ist Präsident des Deutschen Industrie- und Handelskammertages (DIHK).

In den USA, China, Großbritannien und Frankreich sollen die Steuern für Unternehmen gesenkt werden. Wollen wir uns hier wirklich schon damit zufrieden geben, dass sie hierzulande nicht steigen, sondern „nur“ Lohnzusatzkosten, Bürokratie und Regulierung erhöht werden?

Seit 2010 sind allein die Einnahmen aus der Einkommensteuer um 80 Milliarden Euro gestiegen, ein Plus von 50 Prozent. Die Steuerquote hat sich – gemessen am Bruttoinlandsprodukt – um zehn Prozent erhöht. Den so verschafften finanziellen Spielraum vor allem für Konsumausgaben zu nutzen, ist ein falsches Signal. Viele Unternehmen werden von der geplanten Mini-Entlastung beim Solidaritätszuschlag nichts merken. (...) Erfreulicherweise finden sich im Sondierungspapier gute Ansätze, mehr auf so wichtigen Feldern wie Bildung und Breitbandausbau zu tun. Als Unternehmer kann ich nur sagen: Mehr Mut zur Zukunft zahlt sich am Ende immer aus.