Gedenken an die Opfer der Tsunami-Katastrophe

Mit Gebeten und Gedenkzeremonien haben Menschen in mehreren asiatischen Ländern der Opfer der Tsunami-Katastrophe vor 15 Jahren gedacht. In der indonesischen Provinz Aceh (Bild) an der Nordwestspitze der Insel Sumatra, wo die meisten Menschen gestorben waren, versammelten sich am Donnerstag sowohl Überlebende als auch Angehörige der Toten und Mitarbeiter von Behörden. Überlebende bedankten sich bei indonesischen und ausländischen Hilfsorganisationen für deren damaligen Einsatz. Am 26. Dezember 2004 hatte ein Seebeben der Stärke 9,1 vor der Nordwestküste Sumatras einen Tsunami ausgelöst. In den Anrainerstaaten des Indischen Ozeans kamen mehr als 230.000 Menschen ums Leben. Allein in der Provinz Aceh wurden etwa 170 000 Tote registriert. dpa-BILD: