Gedenken (fast) ohne Besucher

Vor 75 Jahren, am 15. April 1945, wurde das Konzentrationslager Bergen-Belsen von britischen Soldaten befreit. Über 70 000 Menschen kamen dort ums Leben, darunter auch die 15-jährige Jüdin Anne Frank. „Wir Deutschen müssen alles dafür tun, damit nie wieder Menschen anderen Menschen so unermessliches Leid zufügen", sagte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil am Mittwoch in Hannover. Aufgrund der Corona-Krise ist es ein stilles Gedenken: Zum ehemaligen KZ-Gelände kam kaum ein Besucher.