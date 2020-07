„Gefahr durch Aerosole in Innenräumen untersuchen“

Frage: Frau Schütz, nach den jüngsten Corona-Ausbrüchen geraten sogenannte Aerosole zunehmend in den Fokus. Wissen wir genug über die Ausbreitung der Schwebeteilchen?

Schütz: Nein, nach Angaben der Virologen wurde in fast der Hälfte der Infektionen das Coronavirus über Aerosole übertragen. Daher beantragt die FDP-Fraktion im Landtag, die Forschung in diesem Bereich massiv zu fördern – gerade im Hinblick auf die Verteilung des Virus über die Luft in Innenräumen.

Frage: Können Sie das bitte näher erläutern?

Schütz: In Schlachthöfen werden die Innenräume offenbar nur gekühlt. Es besteht aber fast kein Austausch mit der Außenluft. Da ist leicht vorstellbar, dass es das Coronavirus im Innenraum leicht hat. Ob das wirklich so ist, wissen wir nicht. Daher brauchen wir hier dringend mehr Erkenntnisse und regen ein Förderprogramm von rund zehn Millionen Euro an. Die Forschung sollte insbesondere die Rolle von Be- und Entlüftung durch raumlufttechnische Anlagen im Blick haben. Die Erkenntnisse aus dieser interdisziplinären Forschung müssen dann vielen Menschen zur Verfügung gestellt werden, damit sie einen Nutzen zum Umgang mit dem Coronavirus im Alltag daraus ziehen.

Frage: An welche Situationen im Alltag denken Sie?

Schütz: Das ist ein breites Spektrum. Es geht um Innenräume in Gebäuden, um öffentliche Verkehrsmittel oder schlicht den Aufzug im Hochhaus. Schon heute gibt es viele Experten, darunter Bauingenieure, Fahrzeugbauer und natürlich Mediziner. Diese Gruppen müssen wir bei den Forschungsprojekten zusammenführen. Hier müssen Leute miteinander reden, die sonst weniger vernetzt sind. Zum Start in die kühle Jahreszeit brauchen wir wissenschaftlich belastbare Handreichungen.

Frage: Wie geht es weiter?

Schütz: Der Antrag geht jetzt in den Ausschuss. Und ich hoffe auf eine möglichst breite öffentliche Diskussion.

