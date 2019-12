Gefangenenaustausch in der Ukraine

Yulia umarmt ihren Mann Olexander Korinkov, ukrainischer Soldat und Kriegsgefangener, bei seiner Ankunft am Flughafen Boryspil. Nach dem Ukraine-Gipfel in Paris haben die Regierung in Kiew und die prorussischen Separatisten wie vereinbart Gefangene ausgetauscht. 200 Menschen kamen frei. Das Büro des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj teilte via Twitter mit, 76 Gefangene seien nun in Sicherheit. Die Separatisten erklärten, 124 seien aus Kiew gekommen.AP-BILD: