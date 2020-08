Gegner fürchten um ihr Leben

Frage: Passt die Erkrankung Nawalnys in das Muster, nach dem der Präsident Wladimir Putin seine Gegner bekämpft?

Hardt: Gut, dass es gelungen ist, ihn nach Deutschland zu bringen. Nawalny ist einer der führenden russischen Oppositionellen. In den vergangenen Jahren mussten wir leider beobachten, dass Gegner und Kritiker der Kreml-Führung unerklärlich erkrankt sind und einige sogar verstorben. Da gab es sogar Morde an missliebigen Oppositionellen. Es ist kein Zufall, dass Putins Gegner um ihr Leben fürchten müssen. Die russische Seite reagiert auch nur sehr halbherzig auf Forderungen nach Aufklärung. Ziel des Kreml ist es offenbar, dass die Gegner eingeschüchtert werden und in Angst und Schrecken leben. Sie sollen wissen, dass sie ein ähnliches Schicksal fürchten müssen wie Sergej Skripal oder jetzt Nawalny.