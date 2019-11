Polizei sichert Waffen bei Reichsbürger

Gehrden Die Polizei hat bei einem Reichsbürger in Gehrden (Region Hannover) mehrere Waffen, darunter ein Gewehr, beschlagnahmt. Wie die Beamten am Dienstag mitteilten, fanden sie in der Wohnung des 44-Jährigen zudem Marihuana. Die Polizei nahm den Mann vorübergehend fest. Der 44-Jährige soll einen 17-Jährigen und einen 18-Jährigen mit einem Gewehr bedroht haben. Die beiden flüchteten und riefen die Polizei. Gegen Mitternacht stürmten Beamte das Haus des 44-Jährigen, der von den Ermittlern der Reichsbürgerbewegung zugerechnet wird.