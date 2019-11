Die zentrale Gedenkfeier Niedersachsens zum Volkstrauertag in Oldenburg stand ganz im Zeichen der Erinnerung an die Toten der beiden Weltkriege und die Gräueltaten während der NS-Zeit. Vor dem Alten Landtag wurde am Samstagnachmittag ein Kranz für die Verstorbenen niedergelegt.

Vertreter vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hoben die Wichtigkeit des Gedenkens hervor und gaben einen Einblick in die Arbeit des Verbands, der in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert. BILD: