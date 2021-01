Lohngefälle in Niedersachsen: Frauen verdienen im Schnitt weniger als Männer

Hannover Männer haben in Niedersachsen 2019 im Schnitt 525 Euro mehr pro Monat verdient als Frauen. Das geht aus einer Erhebung des Statistischen Landesamtes hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. Deutliche Unterschiede zeigten sich demnach in den einzelnen Landkreisen. So verdienten Frauen im Landkreis Harburg neun Prozent weniger als Männer – in Emden betrug das Lohngefälle 29 Prozent.

Auch bestritten weniger Frauen ihren Lebensunterhalt durch eigene Erwerbstätigkeit: 64 Prozent der Frauen im erwerbsfähigen Alter waren 2019 erwerbstätig, bei den Männern waren es 77 Prozent. Anteilig am meisten Frauen waren mit 73 Prozent im Landkreis Grafschaft-Betheim erwerbstätig. In Delmenhorst waren es nur 46 Prozent. Der Anteil erwerbstätiger Niedersächsinnen stieg dem Landesamt zufolge seit 2008 um gut 12 Prozentpunkte.