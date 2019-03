Angriffe auf Ebola-Zentren scharf verurteilt

Genf Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat die Angriffe auf zwei Ebola-Behandlungszentren in der Demokratischen Republik Kongo scharf verurteilt. Die Angriffe erhöhten das Risiko einer Ausbreitung des tödlichen Virus, sagte Sprecher Christian Lindmeier in Genf. Unbekannte Täter hatten in der Provinz Nord-Kivu einen Brand gelegt. Die zwölf Ebola-Patienten dort sind geflohen.