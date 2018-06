Genf Die Zahl der Flüchtlinge weltweit ist auf einem neuen Rekordstand. Kriege und Konflikte ließen die Zahl der Flüchtlinge im Jahr 2017 auf 68,5 Millionen steigen, berichtete das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR am Dienstag. Drei von fünf Vertriebenen fanden im eigenen Land Zuflucht. Von denen, die über Grenzen flohen, stammten nach UNHCR-Angaben fast 70 Prozent aus nur fünf Ländern. Es handelt sich dabei um Syrien, Afghanistan, den Südsudan, Myanmar und Somalia. „Wenn es Lösungen für diese Länder gäbe, könnten die Zahlen deutlich sinken“, sagte UNHCR-Chef Filippo Grandi.

Der Eindruck, die reichen Länder seien durch Flucht- und Migrationsbewegungen besonders betroffen, ist nach den Worten Grandis falsch. 85 Prozent der Geflüchteten hätten nahe ihrer Heimat in Ländern mit niedrigen und mittleren Einkommen Zuflucht gefunden. Deutschland beherbergte demnach im vergangenen Jahr 970 400 Vertriebene. Es stand damit hinter der Türkei, Pakistan, Uganda, dem Libanon und dem Iran an sechster Stelle.

Nach Angaben von UNHCR sind mehr als die Hälfte der weltweit 68,5 Millionen Flüchtlinge jünger als 18 Jahre. In vielen Orten auf der Welt sei die Lage der Kinder und Jugendlichen miserabel, kritisieren die SOS-Kinderdörfer. Gerade unbegleitete oder von ihren Familien getrennte Kinder seien in einer prekären Situation. In Griechenland etwa befänden sich derzeit 22 500 Flüchtlingskinder, darunter 3150 unbegleitete Minderjährige. Weil es kaum legale Wege gebe, um Landesgrenzen zu überwinden, seien sie oft auf Schleuser angewiesen. „Viele müssen sich prostituieren, um zu überleben“, erklärt der Leiter der SOS-Kinderdörfer in Griechenland, George Protopapas.

Derweil sinkt die Zahl der Asylbewerber in Deutschland deutlich. Zwischen Januar und März beantragten 34 400 Menschen internationalen Schutz in der Bundesrepublik, wie die EU-Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg mitteilte. Das waren 25 Prozent weniger als im letzten Quartal des Vorjahres – europaweit aber noch immer die meisten. In der Zahl nicht inbegriffen sind all jene, die nationalen Schutz beantragten, also Asyl im engeren Sinne. EU-weit ging die Zahl der Asylbewerber den Angaben zufolge um 15 Prozent von 154 000 auf 131 000 zurück.