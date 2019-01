Impfgegner eine Bedrohung?

Genf Aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehören Impfgegner zu den zehn größten Bedrohungen der Weltgesundheit. Weltweit könnten 1,5 Millionen Todesfälle verhindert werden, wenn die Impfbereitschaft verbessert würde, heißt es in einem am Sonntag in Genf veröffentlichten WHO-Bericht. Darin präsentiert die Organisation einen Fünf-Jahres-Plan zur Steigerung der Weltgesundheit. Impfungen seien eine der wirksamsten Methoden, um Krankheiten zu vermeiden. Durch sie würden jährlich zwei bis drei Millionen Todesfälle verhindert. Je weniger Menschen geimpft seien, umso leichter breiteten sich Krankheiten aus.