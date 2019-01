890 Tote bei Gewalt im Kongo

Genf /Kinshasa Die UN wollen die Welle der Gewalt im Westen der Demokratischen Republik Kongo untersuchen. Ermittler würden an den Tatorten in der Provinz Mai-Ndombe Beweise über die Gräueltaten sichern, bestätigte das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte am Donnerstag in Genf. Die Täter sollten wegen derart „schockierender Gewalt“ vor Gericht gestellt werden, sagte UN-Hochkommissarin Michelle Bachelet.

Mitte Dezember, wenige Tage vor der Präsidentschaftswahl, brachen Kämpfe zwischen Angehörigen der Banunu und der Batende aus. Mindestens 890 Menschen kamen laut UN während der dreitägigen Zusammenstöße ums Leben. Hunderte Häuser wurden niedergebrannt oder geplündert, etwa 16 000 Menschen flüchteten ins benachbarte Kongo-Brazzaville.

Die Wahlkommission hatte vorige Woche den Oppositionskandidaten Félix Tshisekedi zum Sieger der Präsidentenwahl erklärt. Ein anderer Oppositionskandidat spricht aber von Manipulation und ficht die Wahl an.