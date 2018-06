Genf Der UN-Hochkommissar für Flüchtlinge, Filippo Grandi, hat die Schließung der Häfen Italiens und Maltas für Rettungsschiffe angeprangert. Als Europäer müsse er sich angesichts der verzweifelten Lage der abgewiesenen Menschen an Bord schämen, sagte Grandi am Mittwoch in Genf. Die Rettung von Menschen in Seenot sei sakrosankt, hielt der aus Italien stammende UN-Hochkommissar fest. Allerdings forderte Grandi auch mehr europäische Solidarität mit Italien bei der Verteilung von Menschen, die über das Mittelmeer kommen. Sein Heimatland müsse alleine mit einem Großteil der Ankommenden fertig werden.

Das Rettungsschiff „Aquarius“ ist mit 106 besonders hilfsbedürftigen Flüchtlingen an Bord auf dem Weg nach Spanien. Mehr als 500 weitere Flüchtlinge wurden nach Angaben von „Ärzte ohne Grenzen“ von italienischen Marineschiffen übernommen, die die Menschen ebenfalls nach Valencia bringen sollen. Vor der libyschen Küste zeichnete sich unterdessen ein neuer Skandal ab. Die „Sea-Watch 3“ wartete dort auf Anweisungen, wohin sie Dutzende Flüchtlinge bringen kann.