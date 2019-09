Es ist eine einfache Feststellung, getippt auf einer Reiseschreibmaschine, die vor 30 Jahren der Diktatur in der DDR einen schweren Schlag versetzt. „In unserem Lande ist die Kommunikation zwischen Staat und Gesellschaft offensichtlich gestört.“ So lautet der erste Satz des Gründungsaufrufs des Neuen Forums. Verfasst am 9./10. September 1989 in Grünheide bei Berlin und formuliert von einem Personenkreis um die Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley (1945-2010) verbreitet sich der anderthalbseitige „Aufruf 89“ rasant. Innerhalb kürzester Zeit findet das Neue Forum 200 000 Unterstützer.

„Ich glaube, wir haben mit unserem Vorgehen das Eis gebrochen und bei vielen Leuten den Entschluss genährt, zu sagen: Jetzt hören wir auf mit dem Duckmäusertum und sagen, was wir denken“, sagt Sebastian Pflugbeil. Der Physiker gehörte zu den 30 Erstunterzeichnern. Im Sommer ’89 sei das Gefühl, dass es so in der DDR nicht weitergeht, „breit vorhanden“ gewesen. Es gab den nachgewiesenen Wahlbetrug vom Frühjahr, die viel zu schwache Wirtschaft, die zunehmende Ausreisewelle.

Es sei das größte Verdienst des Neuen Forums, als erste mit Namen und Adresse den Weg in die Öffentlichkeit gesucht zu haben, raus aus der „Wohnungsopposition“ und dem geschützten Raum der Kirchen, sagt der Historiker Rainer Eckert, früherer Direktor des Zeitgeschichtlichen Forums in Leipzig.

Sich aus der Deckung zu wagen, sei extrem gefährlich gewesen, sagt Eckert. „Das begreift heute kein Mensch mehr. Heute können sie auf die Straße gehen und rufen, was sie wollen. Es passiert überhaupt nichts. Früher durfte man nicht ein freies Wort reden.“ „Wir hatten schon Angst“, sagt Eberhard Seidel. Der Arzt gehört zu den ersten 30 Unterzeichnern. Ihnen passiert nichts. Die Diktatur sei zu schwach gewesen, sagt Eckert. Auch dass es ein Angebot zum Dialog und kein Aufruf zum Umsturz war, könnte geholfen haben.

Von der Resonanz sind die Gründer des Neuen Forums damals überrascht. Und auch von der Wirkung, die ihre Bewegung – zusammen mit anderen – entfaltet. „Ich denke, es war ein entscheidender Puzzlestein zum Zusammenbruch der DDR“, sagt der pensionierte Arzt Seidel. Das Ziel ist das jedoch nicht: Die Gründer des Neuen Forums hätten reden wollen, nicht die Regierung stürzen, sagt Pflugbeil.

Das Neue Forum geht später – in Teilen – über das Bündnis 90 in den Grünen auf. Wie viel vom damaligen Aufbruch noch übrig ist, darüber gehen die Meinungen auseinander. Pflugbeil sagt: „Das Interesse, kontrovers über die strittigen Themen in der Gesellschaft zu diskutieren, ist heute begrenzt. Es gibt so viele Tellerminen, die man großzügig umgehen muss, wenn man nicht mit Scheuerlappen beworfen werden will.“ Die Gründer des Neuen Forums hätten mit allen geredet: „Das würde ich mir heute auch wünschen.“