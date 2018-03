Zwei der beiden Schlüsselfiguren am wohl dramatischsten Tag in der jüngeren österreichischen Geschichte findet man am Morgen des 11. März 1938 in der Kirche. Unter heiterem Himmel kündigt sich vor 80 Jahren ein düsteres Schauspiel an: der „Anschluss“ Österreichs an Nazideutschland.

In Wien lässt sich der österreichische Kanzler Kurt Schuschnigg von seinem Fahrer zum Stephansdom bringen. Etwa zur gleichen Zeit betritt Arthur Seyß-Inquart die Pfarrkirche Sankt Peter und Paul im Stadtteil Dornbach. Der Verbindungsmann der Nationalsozialisten in Österreich ist seit knapp vier Wochen Innenminister der Regierung Schuschnigg.

Dass es dazu kommen konnte, ist ein Ergebnis des sogenannten Berchtesgadener Abkommens vom 12. Februar. Adolf Hitler wollte die Gunst der Stunde nutzen, um sich Österreich möglichst ungehindert einzuverleiben. Auf seinem Berghof setzte er Kanzler Kurt Schuschnigg massiv unter Druck. „Ich verlange von Ihnen Gehorsam und werde ihn nötigenfalls mit Waffengewalt erzwingen“, herrschte der „Führer“ seinen Gast an.

Nach diesem Treffen blieb Schuschnigg kaum mehr Spielraum. Doch den gedachte er zu nutzen. Mit einem Referendum zur Unabhängigkeit Österreichs, angekündigt am 9. März in einer Rundfunkansprache und terminiert auf den 13. März, einen Sonntag. „Jetzt will und muss ich wissen, ob das Volk von Österreich dieses freie und deutsche, unabhängige und soziale, christliche und einige (...) Vaterland will!“

Für einen kurzen Augenblick wirkt das NS-Regime gelähmt. Einen „ganz gemeinen Bauernstreich“ nennt Joseph Goebbels Schuschniggs Vorstoß. Noch steht zu befürchten, dass die Mehrheit der Österreicher sich einem „Anschluss“ verweigern würde. „Zunächst gab es auf deutscher Seite Chaos, Missverständnisse, Wutanfälle, sinnlose Telefonate ohne Ende“, schildert Manfred Flügge in seinem soeben erschienenen Buch „Stadt ohne Seele. Wien 1938“.

Wie überrumpelt die Nazis sind, zeigt auch die Bezeichnung für die Operation, mit der Hitler am 10. März die Wehrmacht für eine Invasion in Bereitschaft versetzt. Sie trägt den Namen Otto und war eigentlich gegen die Rückkehr der Habsburger gerichtet, wie Flügge schreibt. Deren Oberhaupt Otto von Habsburg hat zwar noch am 17. Februar angeboten, in höchster Not als Kanzler einzuspringen. Bei der dramatischen Zuspitzung der Ereignisse spielt er aber schon keine Rolle mehr.

Hitler und seine Schergen fordern zunächst die Absetzung des Referendums, kurz darauf den Rücktritt Schuschniggs – anderenfalls würden die deutschen Soldaten einmarschieren.

Am Abend verabschiedet sich Schuschnigg in einer letzten Radioansprache von der Bevölkerung „mit einem deutschen Wort und einem Herzenswunsch: Gott schütze Österreich!“ Als letzter leistet Bundespräsident Wilhelm Miklas Widerstand. Er weigert sich bis Mitternacht, die Kabinettsliste mit dem neuen Kanzler Seyß-Inquart an der Spitze zu unterzeichnen. Dann ist auch der Präsident mürbe; „die Nationalsozialisten haben die Regierungsmacht in Österreich auf legalem Weg erobert“, bilanziert Autor Flügge.

Unterdessen überqueren um 5.30 Uhr morgens des 12. März die ersten Wehrmachtssoldaten die Grenze. Heinrich Himmlers Sicherheitsdienste sind da längst am Platze. Formal wird der Anschluss Österreichs nach nur fünfminütiger Beratung im Kabinett Seyß-Inquart und der anschließenden Unterschrift durch Hitler am 13. März vollzogen. Am 15. März verkündet der „Führer“ vom Balkon der Wiener Hofburg und vor jubelndem Volk „den Eintritt meiner Heimat in das Deutsche Reich“.

Seit 1934 als „Ständestaat“ auf autoritären Kurs gebracht und verlassen vom vermeintlichen Bündnispartner Italien, war Österreich eine leichte Beute. Unmittelbar nach dem Anschluss erfolgten Massenverhaftungen von Juden, Politikern und Intellektuellen. In Deutschland hätten die Nationalsozialisten für den Abschluss ihrer Machtergreifung mehrere Monate gebraucht, schreibt Flügge. In Wien habe der Terror „gleichsam über Nacht“ eingesetzt.