Weinige Monate vor dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 und dem Zerfall der Sowjetunion postulierte der junge US-Politologe Francis Fukuyama in einem Essay „das Ende der Geschichte“. Seine Theorie war umstritten und populär. Doch der verkündete Sieg über den Kommunismus läutete für den westlichen Liberalismus kein dauerhaft goldenes Zeitalter ein.

Fukuyama räumt heute ein, dass ihn manche Entwicklungen der vergangenen 30 Jahre enttäuscht hätten. Die Welt sei jetzt in einer Phase, die er so nicht vorausgesehen habe. In einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur AP setzt sich Fukuyama mit den weltweiten Ereignissen seit 1989 und seinen Voraussagen auseinander.

• erste Jahre nach 1989

Inzwischen gebe es „eine ganze Generation von Leuten, die den Kalten Krieg oder den Kommunismus nicht erlebt haben“. Neue Staaten entstanden, Deutschland vollzog die Wiedervereinigung. Doch es brachen auch neue Konflikte auf. Einige der blutigsten Bürgerkriege der 1990er Jahre – Kongo, Liberia oder auch der Völkermord in Ruanda – wurden zu Fußnoten der Geschichte. Jugoslawien zerfiel inmitten von Gewalt, Massakern und Vertreibungen. Aber die Weltwirtschaft war in guter Verfassung. Dann kam der 11. September 2001.

• Rasanter Wandel

Al-Kaida trieb den Terror auf eine zuvor nicht gekannte Spitze, zu verfolgen weltweit in Echtzeit. Als Reaktion marschierten die USA unter Präsident George W. Bush in Afghanistan ein. 18 Jahre danach sind noch immer US-Truppen dort. Der Irak-Krieg basierte auf Falschinformationen, wonach der irakische Machthaber Saddam Hussein über Massenvernichtungswaffen verfüge. Der Politologe Fukuyama stand einst aufseiten der Neokonservativen und unterstützte die Invasion im Irak. Später erklärte er seine Ablehnung des Kriegs. Heute sagt er, der Irak-Krieg habe die US-Politik weltweit untergraben, während die Finanzkrise von 2008 den Anspruch der USA unterlaufen habe, eine gute internationale Wirtschaftsordnung eingeführt zu haben: „Ich glaube, diese beiden Ereignisse haben den Weg für eine Menge dieser populistischen Gegenreaktionen geebnet, die wir jetzt erleben.“

• Populismus

Fukuyama sagt, er sei bestürzt darüber, dass so viele Wähler populistische Politiker ohne demokratisches Führungskonzept unterstützten. Eine Verbindung von Populismus und Nationalismus stellt heute vielerorts eine dominierende Politik dar – von US-Präsident Donald Trumps „America first“ bis zur jüngsten türkischen Invasion in Syrien. Doch er sei noch immer der Überzeugung, dass die demokratischen Institutionen funktionieren. Populismus sei für gute Regierungsführung oder Wohlstand nicht förderlich. Es könne daher sein, dass sich solche Bewegungen selbst begrenzten.

• Russlands Comeback

Nach chaotischen Jahren unter Boris Jelzin, die von Kleptokratie und dem Aufstieg von Oligarchen sowie der Niederlage im ersten Tschetschenienkrieg geprägt waren, kam zur Jahrtausendwende Wladimir Putin an die Macht. Unter seiner Ägide kam es zu einem zweiten, für Russland siegreichen Tschetschenienkrieg. Russland marschierte in einem provozierten Krieg in Georgien ein und annektierte die Krim. Nachdem die Vormachtstellung im eigenen Hinterhof gesichert war, blickt Russland nun über den Tellerrand. Fukuyama sagt über Putin, dieser habe eine Form von russischem Nationalismus geschaffen, der davon abhänge, alle Länder um Russland herum zu kontrollieren. Mit diesem Denken aus Sowjetzeiten sei Putin aufgewachsen.

• Supermacht China

Pekings Aufstieg hat die geopolitische Landkarte in den vergangenen drei Jahrzehnten neu gezeichnet. Seit dem Amtsantritt von Staatspräsident Xi Jinping habe sich das Land in „eine viel autoritärere Richtung“ bewegt, sagt Fukuyama. Dies habe zur aktuellen Verschlechterung der US-chinesischen Beziehungen geführt, und diese Lage werde wohl andauern, selbst wenn in den USA eine andere Regierung an der Macht wäre.

• Neue Prognosen

Rückblickend glaubt Fukuyama, der Fall der Berliner Mauer sei ein riesiger Gewinn für die menschliche Freiheit gewesen. Heute befasst er sich mit anderen Aufständen – Protestbewegungen in Hongkong, Algerien und Sudan etwa – und sagt, er hoffe auf einen neuen Scheideweg der Geschichte. Er bezeichnet das als „Geist von 1989“.