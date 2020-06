Ausbrüche auch in Gifhorn und Aurich

Gifhorn /Aurich In der Flüchtlingsunterkunft Ehra-Lessien im Landkreis Gifhorn sind weitere elf Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Zahl stieg damit auf 19, teilte eine Kreissprecherin am Dienstagabend mit. Bei 124 weiteren getesteten Personen waren die Befunde negativ. Auch sechs Kinder, die in der vergangenen Woche eine örtliche Schule besucht hatten, seien gesund.

Innerhalb kurzer Zeit ist auch die Anzahl der Infektionen im ostfriesischen Landkreis Aurich wieder deutlich angestiegen. Von den 14 Infizierten derzeit kommen neun aus der Stadt Aurich. Stadtsprecher Rainer Müller-Gummels sagt zu diesen neun Fällen, dass es zuvor „eine größere familiäre Zusammenkunft“ gegeben hatte.

