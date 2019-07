Gifhorn Die Polizei hat in Gifhorn einen Einbrecher auf frischer Tat gefasst. Der 20-jährige Gifhorner sei am späten Dienstagabend durch ein gekipptes Fenster in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Weinberg eingedrungen, sagte die Polizei am Mittwoch. Dort sei er vom 36-jährigen Bewohner überrascht und zunächst festgehalten worden. Der 20-Jährige konnte sich jedoch losreißen und sei in ein angrenzendes Wohngebiet geflüchtet, wo er sich hinter einem geparkten Auto versteckt habe. Kurze Zeit später wurde er von Polizeibeamten entdeckt und festgenommen.