Prozess gegen Ehepaar beginnt

Gifhorn Der Prozess gegen ein Ehepaar aus Gifhorn, das nach Missbrauchsvorwürfen in einer von ihm geleiteten Wohngruppe im Januar vom Dienst suspendiert worden war, wird im September beginnen. Der erste Hauptverhandlungstag ist der 12. September, sagte Gerichtssprecher Steffen Kumme am Freitag. Dem Mann werde sexueller Missbrauch von Kindern in elf Fällen vorgeworfen sowie in vier Fällen die Misshandlung von Schutzbefohlenen. Der Frau werde in fünf Fällen die Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen.