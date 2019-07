Sattelschlepper geht in Flammen auf

Gifhorn In Gifhorn ist am späten Mittwochabend ein Sattelschlepper vollständig ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, war das Feuer auf dem Betriebsgelände an der Rockwellstraße aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen. Der unbeladene Auflieger des Gespannes sei ebenfalls in Brand geraten und erheblich beschädigt worden. Der Sachschaden wird auf mehr als 50 000 Euro geschätzt.