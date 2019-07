Gilroy Ein schnelles Einschreiten von Polizeibeamten hat bei den tödlichen Schüssen auf einem Volksfest im US-Bundesstaat Kalifornien nach Behördenangaben ein schlimmeres Blutbad verhindert. Auf dem Fest patrouillierende Polizisten hätten bereits etwa eine Minute nach der Alarmierung das Feuer auf den Schützen eröffnet, sagte der örtliche Polizeichef Scot Smithee am Montag. „Es waren Tausende Menschen dort. Es hätte sehr schnell sehr viel schlimmer werden können“, sagte er auf einer Pressekonferenz. Ohne ihr Einschreiten hätte es „noch mehr Blutvergießen gegeben“.

Ein 19-Jähriger hatte am Sonntagabend (Ortszeit) bei einem Volksfest in der Kleinstadt Gilroy südlich der US-Metropole San Francisco mit einem Sturmgewehr scheinbar willkürlich das Feuer eröffnet, berichtete Smithee. Drei Menschen kamen ums Leben: ein sechs Jahre alter Junge, ein 13-jähriges Mädchen und ein rund 20 Jahre alter Mann. Mindestens 15 weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben vom Sonntag teils schwer verletzt.

Der Schütze selbst wurde von den alarmierten Polizisten erschossen. Bislang gibt es keine Informationen zu einem Motiv für die Tat. Das Sturmgewehr war Anfang Juli legal im benachbarten US-Bundesstaat Nevada erworben worden, erläuterte der Polizeichef. Der 19-Jährige habe mit einem Werkzeug ein Loch in einen Zaun geschnitten, um so die Sicherheitsvorkehrungen am Einlass – inklusive Metalldetektoren – des gut besuchten „Gilroy Garlic Festival“ (Gil­roys Knoblauch-Festival) zu umgehen.

Erste Notrufe gingen um 17.41 Uhr Ortszeit ein, wie der Polizeichef berichtete. Auf der Bühne gab die Band „TinMan“ gerade eine Zugabe. Wie eines der Bandmitglieder dem Sender „ABC“ später erzählte, habe der Schütze in Richtung der Menschen geschossen, die gerade zu Abend aßen. Ein konkretes Ziel habe er anscheinend nicht gehabt: „Es sah so aus, als feuerte er einfach in die größte Menschengruppe, die er finden konnte.“ Die Band habe unter der Bühne Schutz gesucht. Der Polizeichef sprach von einer chaotischen Situation, Familien seien in der Panik getrennt worden.

In den USA kommt es immer wieder zu Vorfällen mit Schusswaffen. Allein 2017 starben deswegen knapp 40 000 Menschen. Im Oktober des Jahres hatte ein Mann bei einem Musikfestival in Las Vegas ein besonders folgenschweres Massaker angerichtet: Dutzende Menschen wurden getötet, als er von einem Hotelfenster aus auf die Menge schoss.