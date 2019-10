Mann von drei Autos angefahren

Gnarrenburg Ein 75-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall in Gnarrenburg (Kreis Rotenburg) gestorben. Der Mann sei beim Überqueren einer Straße von einem Auto erfasst und in den Gegenverkehr geschleudert worden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Dort wurde er von zwei weiteren Autos angefahren, die nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnten. Der Mann starb noch am Unfallort. Die Autofahrerin des ersten Wagens hielt nach dem Unfall nur kurz und fuhr dann weiter. Erst später meldete sie sich bei der Polizei.