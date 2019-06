CDU wertet Sieg in Görlitz als positives Signal

Görlitz CDU-Politiker Octavian Ursu sieht seinen Sieg bei der Oberbürgermeister-Wahl in Görlitz als richtungsweisend an. „Es ist tatsächlich so, dass eine Mehrheit für eine Richtung dieser Stadt gestimmt hat“, sagte Ursu. Es gehe darum, ob Görlitz eine offene Gesellschaft haben wolle. Das Wahlergebnis zeige, „dass eine Mehrheit in der Gesellschaft keine AfD-Mehrheit wünscht“, so Ursu.

Bei der Stichwahl zum Oberbürgermeister von Görlitz setzte sich der CDU-Kandidat Ursu (51) mit 55,2 zu 44,8 Prozent gegen AfD-Bewerber Sebastian Wippel (36) durch.

CDU-Bundeschefin Annegret Kramp-Karrenbauer erhielt für ihren Tweet Kritik, weil sie Ursus Sieg als alleinigen Erfolg der Union gewertet hatte und den Verzicht der Kandidatinnen von Grünen und Linken unerwähnt ließ.

