36 Verdächtige nach Göttinger Unruhen

Göttingen Nach den Ausschreitungen Ende Juni an einem Wohnkomplex in Göttingen, dessen 600 Bewohner wegen rund 120 Corona-Fällen für acht Tage unter Quarantäne standen, wird gegen 36 Tatverdächtige ermittelt. Das sei die vorläufige Bilanz der Sonderkommission, teilte die Polizei am Montag mit. Am 20. und 21. Juni wurden Polizisten unter anderem mit Flaschen, Steinen, Stangen, Haushaltsgegenständen und Pyrotechnik beworfen. Elf Beamte wurden den Angaben zufolge verletzt. Drei von ihnen seien dadurch vorerst nicht mehr dienstfähig gewesen.