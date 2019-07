Arbeitslose sollen Busfahrer werden

Göttingen Durch die Umschulung von Arbeitslosen wollen die Göttinger Verkehrsbetriebe (GöVB) die anhaltende Misere bei ihren Busfahrern lindern. 20 Arbeitslose befänden sich bereits im mehrmonatigen Umschulungsprozess, sagte GöVB-Geschäftsführer Michael Neugebauer. Im Herbst sollen mindestens noch einmal so viele hinzukommen. Wegen eines hohen Krankenstandes von teilweise 20 Prozent fahren die Verkehrsbetriebe seit Wochen nach Notfallfahrplänen. Ursache sei unter anderem die hohe Belastung durch zahlreiche Dauerbaustellen in Göttingen. Erschwerend komme hinzu, dass es seit einigen Jahren keine Altersteilzeit für Busfahrer mehr gebe. Dadurch steige die Zahl der über 60-jährigen Fahrer weiter an.