Chirurg erhält Geld für Anwälte zurück

Göttingen /Braunschweig Dem im Mammut-Prozess um den Göttinger Transplantations-Skandal freigesprochenen Chirurgen steht Ersatz seiner Ausgaben für zwei Verteidiger zu. Das Land Niedersachsen müsse dem Mediziner rund 166 000 Euro plus Zinsen erstatten, entschied das Oberlandesgericht (OLG) Braunschweig in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss. Das OLG änderte damit eine Entscheidung des Landgerichts Göttingen, das dem Arzt nur Geld für einen Verteidiger zugebilligt hatte. Normalerweise seien Freigesprochenen nur die Kosten für einen Wahlverteidiger zu erstatten, heißt es im OLG-Beschluss. Das Göttinger Verfahren sei aber so umfangreich gewesen, dass ein Anwalt allein die Verteidigung nicht habe bewältigen können.