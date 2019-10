Göttingen /Braunschweig /Hamburg Ermittler der Task Force Cybercrime/Digitale Spuren der Polizeiinspektion Braunschweig haben gemeinsam mit Spezialkräften insgesamt fünf Wohnungen in Niedersachsen und Hamburg durchsucht. Den Auftrag erteilte die Staatsanwaltschaft Göttingen (Zentralstelle Cybercrime). Neben den Wohnungen wurde auch „ein weiteres Objekt in Niedersachsen“ durchsucht.

Grund für die Durchsuchungen ist laut Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen und bandenmäßigen Betruges. Es wurden drei Tatverdächtige festgenommen, die am Donnerstag dem zuständigen Haftrichter des Amtsgerichts Göttingen vorgeführt worden sind. An der Einsatzmaßnahme am Mittwoch waren insgesamt 112 Einsatzkräfte aus Niedersachsen und Hamburg beteiligt.

Mehr als ein Jahr ermittelt

Die Staatsanwaltschaft Göttingen ermittelte seit über einem Jahr gemeinsam mit Beamten der Polizeiinspektion Braunschweig gegen insgesamt fünf Beschuldigte. Diesen wird zur Last gelegt, mit gestohlenen Zugangsdaten von Privatpersonen über das Online- und Telebanking insgesamt 335.000 Euro gestohlen zu haben. Um die Geldflüsse zu verschleiern, wurde Geld ins Ausland transferiert.

Im laufenden Ermittlungsverfahren konnten rund 160.000 Euro durch die Polizei vorab gesichert und an die jeweiligen Geschädigten zurückgeben werden. Bei den Durchsuchungen konnten weitere 100.000 Euro in bar und zahlreiche Computer, Laptops, Handys und Speichermedien beschlagnahmt werden. Ferner wurden Konten der Beschuldigten gepfändet und in einer Immobilie die Sicherungshypothek zugunsten des Landes Niedersachsen eingetragen.

Mobiltelefone überwacht

Die Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität in Göttingen habe bisher zur Aufklärung der Taten weit mehr als 100 Beschlüsse beim Amtsgericht Göttingen beantragt.

Diese sind von den Ermittlern der Task Force Cybercrime der Polizeiinspektion Braunschweig umgesetzt worden. Dabei wurden von den Behörden über 100.000 Verbindungen von mehreren Internetanschlüssen und Mobiltelefonen dauerhaft überwacht. Zahlungen wurden in zahlreiche europäische Länder und die USA zurückverfolgt und bereits jetzt teilweise erfolgreich rückgängig gemacht.

Die Ermittlungen wurden in Teilen durch das Bundeskriminalamt und die Landeskriminalämter Niedersachsen und Wien unterstützt.