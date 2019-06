Flamingos gehören zu Spendenaktion

Göttingen Eine ungewöhnliche Spendenaktion der Göttinger evangelischen Corvinus-Gemeinde hat der Polizei kurzfristig ein Rätsel aufgegeben. Um Geld für die Renovierung des Gemeindesaals zu erbitten, habe Pastorin Anke Well in der Nacht zu Pfingstmontag 28 Plastik-Flamingos in den Garten der Familie eines Kirchenvorstehers gesetzt, teilte die Gemeinde am Mittwoch mit. Die Familie sei zur betreffenden Zeit nicht zu Hause gewesen. Stattdessen hätten Nachbarn die Polizei angerufen. Die Beamten hätten die Vögel „in Gewahrsam genommen“.