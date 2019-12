Gesuchter Mann in Italien gefasst

Göttingen Ein wegen schweren sexuellen Kindesmissbrauchs gesuchter Mann aus Göttingen ist in Italien festgenommen worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wurde der 58-Jährige auf einem Campingplatz in der Provinz Livorno an der Westküste der Toscana gefasst. Er war mit dem Fahrrad unterwegs. Nach dem 58-Jährigen wurde seit Mitte vergangenen Jahres mit internationalem Haftbefehl gefahndet.