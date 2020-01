Unis finden Ursache für Klauenkrankheit

Göttingen /Halle Wissenschaftler der Uni Halle und der Uni Göttingen haben die Ursache für eine Klauenkrankheit bei Kühen gefunden. Die Tylom genannte Krankheit, bei der den Paarhufern eine dritte, verkümmerte Zehe wächst, sei im Wesentlichen genetisch bedingt. Die zusätzliche Zehe sorge für Hautrisse an den Hufen, Bakterien können eintreten. In der Folge lahmten die Kühe. Die Lebensdauer verkürze sich. Mit den neuen Erkenntnissen sei klar: Durch gezielte Züchtung kann die Krankheit eingedämmt werden, so die Forscher.