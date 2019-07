Jeder fünfte Busfahrer erkrankt

Göttingen Der öffentliche Nahverkehr in Göttingen gerät wegen einer hohen Zahl kranker Busfahrer aus dem Gleichgewicht. „Rund 50 von 250 Fahrern sind derzeit krankgeschrieben“, sagte eine Sprecherin der städtischen Verkehrsbetriebe am Montag. Wie schon am Wochenende, könnten auch in dieser Woche zahlreiche Stadtbus-Fahrten nicht stattfinden. „Wir haben eine Reihe von Langzeitkranken“, sagte die Sprecherin. Warum der Krankenstand unter den anderen Fahrern so hoch ist, sei unklar. Über Ausfälle von Fahrten informieren die Verkehrsbetriebe auf ihrer Internetseite.