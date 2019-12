Leibniz-Preis für Göttinger Forscher

Göttingen Der Göttinger evangelische Theologe Thomas Kaufmann erhält den Gottfried Wilhelm Leibniz-Preis 2020 der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Der Preis ist mit 2,5 Millionen Euro dotiert und gilt als einer der wichtigsten Forschungsförderpreise in Deutschland. Die DFG würdigte den 57-Jährigen in einer am Donnerstag von der Universität Göttingen verbreiteten Mitteilung als einen der „international bedeutendsten Reformationsforscher“. Kaufmanns Forschungen hätten unter anderem die Sicht auf die Person Martin Luthers verändert.