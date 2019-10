Göttingen Linke Aktivisten haben beim Göttinger Literaturherbst eine Lesung des früheren Bundesministers Thomas de Maizière (CDU) verhindert. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, beteiligten sich knapp 100 Demonstranten an der nicht angemeldeten Aktion. Rund 300 Zuhörern blieb dadurch der Zutritt zu der ausverkauften Veranstaltung verwehrt.

Der Geschäftsführer des Literaturherbstes, Johannes-Peter Herberhold, wurde nach eigenen Angaben von Demonstranten attackiert. Dabei seien Teile seiner Kleidung zerrissen worden. Verletzte gab es nach Angaben der Polizei nicht. De Maizière wollte beim Literaturherbst aus seinem Buch „Regieren“ lesen und mit den Zuhörern diskutieren. Vom früheren Innen- und Verteidigungsminister gab es zu dem Vorfall zunächst keine Stellungnahme.

Die Teilnehmer der Blockade-Aktion hätten jede Kommunikation mit der Polizei abgelehnt und eine Räumung der blockierten Zugänge verweigert, sagte eine Polizeisprecherin. Auch bei einer Zwangsräumung hätte die Lesung nicht mehr termingerecht beginnen können. Erst nach der Absage hätten die Blockierer das Rathaus und den Marktplatz verlassen. Die Polizei habe strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet.

Die Blockade der Lesung de Maizières sei ein Protest gegen den Angriff der Türkei auf Nordsyrien, erklärte die „Basisdemokratische Linke“ in Göttingen in einer Pressemitteilung. De Maizière, der von 2013 bis 2018 Bundesinnenminister war, sei mitverantwortlich für den sogenannten Flüchtlingsdeal, der „zu einer beispiellos zahnlosen Haltung der Bundesregierung“ gegenüber der Türkei führe. Der Literaturherbst will die Lesung kurzfristig am gleichen Ort nachholen. Der Termin steht noch nicht fest.