Spieleerfinder in Göttingen erwartet

Göttingen Rund 350 Spieleerfinder kommen zum Spieleautorentreffen 2019 nach Göttingen. Am 6. und 7. Juli wollen sie in der Lokhalle ihre Spiele vorstellen und testen lassen. Auch Vertreter und Redakteure von rund 30 Verlagen und Agenturen haben sich angemeldet. Das Treffen wird zum 38. Mal in der Universitätsstadt ausgerichtet. Mehrere Auszeichnungen für Spieleerfinder werden vergeben. Darunter der „Göttinger Spatz“, der besondere Leistungen würdigt. In diesem Jahr erhält der Gründer der Zeitschrift „Spiel & Autor“ und Mitglied der Jury „Spiel des Jahres“, Wieland Herold, den mit 1000 Euro dotierten Preis.