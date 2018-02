Kritik an geplanter Marx-Statue

Göttingen /Trier Menschenrechtler haben die zum 200. Geburtstag von Karl Marx in dessen Heimatstadt Trier bevorstehende Errichtung einer Statue des Philosophen scharf kritisiert. Derzeit verschärfe die Volksrepublik China, die der Stadt Trier das Denkmal schenken will, die Verfolgung von Angehörigen nicht staatlich kontrollierter Kirchen, erklärte die Gesellschaft für bedrohte Völker (GfbV) am Donnerstag in Göttingen. „Die deutsche Bischofsstadt fällt den verfolgten Christen in China in den Rücken.“ Der Trierer Stadtrat hatte die Schenkung der Bronzestatue des geistigen Vaters des Kommunismus nach kontroverser Debatte im März 2017 angenommen.