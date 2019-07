Lager für Atommüll geräumt

Gorleben /Essen Das Gorlebener Zwischenlager für schwach und mittelradioaktiven Atommüll ist teilweise leer geräumt worden. 1241 Fässer, deren Lagergenehmigung bis Mitte Juni 2019 begrenzt war, seien termingerecht abtransportiert worden, teilte die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung (BGZ) am Montag in Essen mit. Die Abfälle würden an anderen Standorten in neue Behälter gepackt, um sie für eine spätere Endlagerung im Schacht Konrad vorzubereiten. Das Zwischenlager nimmt seit 1984 schwach- und mittelradioaktive Abfälle auf. Die Kapazität der 4500 Quadratmeter großen Halle beträgt 15 000 Kubikmeter. Bei der Auslagerung der Fässer waren an einzelnen Behältern Befunde wie Roststellen oder Verformungen festgestellt worden. Das niedersächsische Umweltministerium hatte daraufhin eine vollständige Inspektion aller Fässer angeordnet. Sie ergab nach BGZ-Angaben, dass die Befunde „ohne jegliche sicherheitstechnische Relevanz“ waren.