Auto in zwei Teile gerissen

Goslar Bei einem Zusammenstoß mit einem Baum sind am Samstag zwei junge Männer nahe Goslar ums Leben gekommen. Ein weiterer Insasse erlitt lebensgefährliche Verletzungen, auch am Sonntag war sein Zustand noch kritisch, teilte die Polizei mit. Das Auto wurde bei der Kollision in zwei Teile gerissen. Nachdem der Unfall bekannt wurde, waren immer wieder Gaffer zur Unfallstelle gekommen. Die Polizei appellierte an die Menschen, damit aufzuhören.

Nach ersten Ermittlungen war der 21 Jahre alte Fahrer auf der Bundesstraße 241 unterwegs, als er in Höhe der Abfahrt Wöltingerode die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In einer Rechtskurve kam er erst nach links und dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen den Baum.