CDU sagt Gedenken in Goslar ab

Goslar Vor 70 Jahren begann die Geschichte der CDU – und zwar im Harzstädtchen Goslar. Doch die für diesen Dienstag geplante Gedenkveranstaltung in dem Ort mussten die CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer und die Konrad-Adenauer-Stiftung aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie absagen. Das Treffen soll im kommenden Jahr nachgeholt werden, hieß es. Die Planungen für den Bundesparteitag am 4. Dezember in Stuttgart, auf dem ein neuer Vorsitzender gewählt werden soll, würden fortgesetzt.