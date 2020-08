Goslar Nach der Durchsuchung eines Senioren- und Pflegeheims im Kreis Goslar sind drei Verdächtige in Untersuchungshaft genommen worden. Der Heimbetreiber (54), dessen Frau (58) und die Heimleiterin (46) äußerten sich nach ihrer Festnahme am Montag zunächst nicht zu den Vorwürfen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig sagte. Ihnen werde schwerer Betrug vorgeworfen, außerdem bestehe der Verdacht auf Misshandlung von Schutzbefohlenen und gefährliche Körperverletzung. Der Betrieb in dem Heim mit 68 Plätzen könne weiterlaufen.