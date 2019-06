Grundschüler bei Ausflug verletzt

Goslar Auf einem Schulausflug sind vier Grundschüler aus Magdeburg am Dienstag einen Abhang hinuntergestürzt. Bei dem Unfall nahe Goslar verletzte sich eine Zehnjährige lebensgefährlich am Kopf, wie die Polizei mitteilte. Zwei weitere Kinder verletzten sich schwer. Der Unfall ereignete sich auf dem Gelände des Bergwerkmuseums in Wildemann. Rettungskräfte gehen davon aus, dass ein Geländer nachgegeben hat und die Mädchen und ein Junge bei Fotoaufnahmen in die Tiefe stürzten.