Roland Kaiser erhält Paul-Lincke-Ring

Goslar Roland Kaiser (67) erhält den Paul-Lincke-Ring 2020 der Stadt Goslar. Das gab Oberbürgermeister Oliver Junk am Dienstag bekannt. Kaiser habe mit Songs wie „Santa Maria“, „Sieben Fässer Wein“ oder „Dich zu lieben“ Musikgeschichte geschrieben, heißt es in der Begründung der Jury. Der Erfolg habe sich später fortgesetzt. So habe Kaisers Duett mit Maite Kelly ( „Warum hast du nicht nein gesagt“) rund 100 Millionen Youtube-Aufrufe und mehr als 200 000 verkaufte Singles gehabt. Die Jury würdigte auch Kaisers stets ausverkaufte Liveauftritte, so auch seine jährlichen „Kaisermania“-Konzerte in Dresden.