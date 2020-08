Senioren in Pflegeheim misshandelt?

Goslar Ermittler von Polizei und Staatsanwaltschaft haben am Montag ein Senioren- und Pflegeheim im Kreis Goslar durchsucht. Es bestehe Verdacht auf Betrug in einem besonders schweren Fall, auf die Misshandlung Schutzbefohlener und auf gefährliche Körperverletzung, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Nach Polizeiangaben wurden das Heim sowie zwei Häuser des Betreibers in Langelsheim durchsucht.

Die zuständige Heimaufsicht habe in dem Betrieb Unregelmäßigkeiten festgestellt und Anzeige erstattet, teilte der Landkreis mit. Deshalb hätten Polizei und Staatsanwaltschaft Anfang des Jahres gezielte Ermittlungen begonnen.