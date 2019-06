Zehnjährige außer Lebensgefahr

Goslar Nach einem Unfall auf einer Klassenfahrt in den Harz schwebt das am schwersten verletzte Mädchen nicht mehr in Lebensgefahr. Die Kopfverletzungen, die das Kind erlitt, könnten aber zu Folgeschäden führen. Die Zehnjährige war am Dienstag im Bergwerksmuseum Wildemann einen Abhang hinunter gestürzt. Auch drei weitere Grundschulkinder aus Diesdorf (Sachsen-Anhalt) erlitten schwere Verletzungen. Die Ursache ist noch nicht geklärt. Rettungskräfte berichteten, dass ein Geländer nachgegeben habe. Es werde geprüft, ob strafrechtlich relevante Sachverhalte vorlägen.