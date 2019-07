Gouverneur beugt sich Massenprotesten

Nach zweiwöchigen Massenprotesten hat Puerto Ricos Gouverneur Ricardo Rosselló seinen Rücktritt ankündigt. Er werde sein Amt am 2. August niederlegen, sagte der Regierungschef des karibischen US-Außengebietes in einem am Mittwochabend (Ortszeit) veröffentlichten Video. Auslöser der Proteste war die Veröffentlichung von Nachrichten einer privaten Chat-Gruppe. Rosselló und Vertraute äußern sich darin abschätzig über Gruppen. Die Bemerkungen wurden als frauen- und schwulenfeindlich sowie respektlos gegenüber den Opfern des Hurrikans María 2017 empfunden. dpa-BILD: