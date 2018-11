„Ausweis, bitte!“ – Ein Bundespolizist und ein polnischer Grenzschützer beobachten den Transitverkehr an der Autobahn A 12 am ehemaligen Grenzübergang in Swiecko. An den Grenzübergängen gibt es seit diesem Donnerstag wieder Grenzkontrollen. Hintergrund ist die UN-Klimakonferenz, die im Dezember im polnischen Katowice (Kattowitz) stattfindet. Reisende müssen sich auf Wartezeiten an den Grenzübergängen einstellen. dpa-BILD: