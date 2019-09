Greta Thunberg erhält Menschenrechtspreis

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg und die Bewegung „Fridays for Future“ sind mit dem Menschenrechtspreis von Amnesty International ausgezeichnet worden. Überreicht wurde die höchste Auszeichnung der Organisation am Montagabend in Washington durch den Internationalen Amnesty-Generalsekretär Kumi Naidoo. Die Auszeichnung sei für „all die furchtlosen Jugendlichen, die für ihre Zukunft kämpfen“, sagte die 16-jährige Greta.dpa-BILD: