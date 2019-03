Greta Thunberg weitet Kampf für mehr Klimaschutz aus

Die schwedische Schülerin Greta Thunberg (Mitte, neben der deutschen Klima-Aktivsten Lisa Neubauer) hat bei ihrem Auftritt in Berlin eine Ausweitung des Kampfes für mehr Klimaschutz angekündigt. „Wir wollen eine Zukunft, ist das zu viel verlangt? Das ist erst der Anfang vom Anfang“, sagte die 16-Jährige vor mehr als 20 000 Schülern, die sich zu einer „Fridays For Future“-Demo am Brandenburger Tor versammelten. Bundesweit gab es 45 Demos. Auch in Niedersachsen und Bremen gingen wieder mehrere Hundert Schüler auf die Straße.dpa-BILD: