Landwirt zieht vors Verfassungsgericht: Ostfriese geht gegen Düngeverordnung vor

Großefehn /Berlin Er kämpft stellvertretend für Tausende von Landwirten: Jens Soeken aus Großefehn-Timmel (Landkreis Aurich) hat beim Verfassungsgericht in Karlsruhe Beschwerde gegen die Düngeverordnung eingereicht. Sie schütze nicht die Gewässer, sondern belaste die Landwirtschaft „mit sinnlosen Mehrkosten“. Unterstützt wird Soeken (40), der seine Argumente am Dienstag in Berlin vortrug, von Fokko Schumann (Hage) und Sara Collmann (Wiesmoor), die sich in vorderster Reihe bei den „Freien Bauern Niedersachsen“ engagieren.

Gegen die in der Düngeverordnung ausgewiesenen „roten Gebiete“ sind inzwischen verschiedene Klagen anhängig. Dabei geht es bisher jedoch immer um die Rechtmäßigkeit der Umsetzung vor Ort. Die Verfassungsbeschwerde des Ostfriesen richtet sich erstmalig grundsätzlich gegen das Regelwerk, heißt es.

Soeken bewirtschaftet einen Grünlandbetrieb mit Biogasanlage und Mutterkuhherde. Entsprechend der Empfehlungen der Kammer düngt er mit rund 290 Kilogramm Stickstoff pro Hektar. Bis 2017 konnte er noch im geschlossenen Nährstoffkreislauf wirtschaften, also Gärsubstrate aus der Biogasanlage auf seine Flächen bringen. Doch nun liegt die Grenze bei der organischen Düngung bei 170 Kilo Stickstoff pro Hektar. Um die Pflanzen zu ernähren, muss er Mineraldünger dazu kaufen. Das sei ökonomisch wie ökologisch falsch, so der Bauer.

Anwalt Konrad Asemissen (Potsdam) sieht für seinen Mandanten den Gleichheitsgrundsatz des Grundgesetzes verletzt. Danach sei der Gesetzgeber dazu verpflichtet, unterschiedliche Sachverhalte unterschiedlich zu behandeln: „Wo keine Nitratbelastungen vorhanden sind, sind die verschärften Anforderungen an die Ausbringung von Düngemitteln nicht erforderlich“, so Asemissen unter Hinweis auf die roten, gefährdeten Gebiete und die „grünen“, auf denen Soeken wirtschaftet. Mit den undifferenzierten, verschärften Anforderungen greife der Gesetzgeber „ohne sachliche Rechtfertigung in Eigentum und Berufsfreiheit meines Mandanten ein“, betont er.