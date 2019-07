Frauenleichen obduziert

Großenwörden Nach einem Gewaltverbrechen in Großenwörden (Kreis Stade) sind die Umstände der Tat noch unklar. Beamte hatten die Leiche einer 65-Jährigen am Donnerstag in einem Gewächshaus gefunden. Sie wurde am Freitag obduziert. Nun müssten die Ergebnisse abgewartet werden, bevor etwas zur Todesursache gesagt werden könne, sagte ein Polizeisprecher. Ein 54-Jähriger hatte sich Donnerstag bei der Polizei gestellt und gestanden, bereits Anfang des Jahres seine Ehefrau erdrosselt und auf seinem Hausgrundstück verscharrt zu haben. Die Polizisten fanden die Leiche in dem Gewächshaus. Der Ehemann sitzt in Untersuchungshaft.